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02 апреля 2018
01 апреля 2018
04:11  02 апреля 2018 0

Нападающий сборной России по футболу выматерился в прямом эфире

Виктория Лопырева и Федор Смолов. Интервью. Екатеринбург, смолов федор
Позже Федор Смолов извинился за ругань на стадионеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России, бывший игрок ФК «Урал» Федор Смолов выматерился на камеру в адрес болельщиков, освиставших его во время замены на матче против команды «Анжи».

Инцидент, как пишет «Лента.ру», произошел на 85-й минуте игры, когда кубанская команда вела со счетом 1:0. Оператор снимал проходящего неподалеку Смолова и запечатлел, как тот выругался матом на тему сексуальных наклонностей болельщиков и их родных.

Позже спортсмен извинился за произошедшее в Twitter, подчеркнув, что сорвался из-за недовольства своей игрой. Матч закончился со счетом 1:1.

Это не первый случай, когда Федор Смолов попал во внимание СМИ. В феврале 2018 года, как сообщало «URA.RU», футболист жертвой мошенников, купив у бывшего депутата Госдумы, уроженца Нефтеюганска Ильдара Самиева квартиру, которая находится в залоге у банка. Жилье стоило почти 191 млн рублей.

Сергей Демин
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