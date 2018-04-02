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02 апреля 2018
15:10  02 апреля 2018 0

Ролики о пожарной безопасности будут показывать в кинотеатрах

Предпоказ мультфильма
Глава МЧС потребовал, чтобы перед киносеансами зрителям показывали социальные роликиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал показывать гостям кинотеатров социальные ролики о действиях при пожарах. Он также отметил, что в местах массового скопления людей персонал должен пройти соответствующее обучение.

«Если люди пришли в кинозал, то перед киносеансами показывайте социальные ролики. Требую организовать проведение инструктажа со зрителями: указывать порядок действий при задымлении, порядок эвакуации», — сказал Пучков на совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, пишет Life.ru. При этом работники торговых центров должны пройти обучение по порядку действий при ЧП и пожарах.

Во время совещания глава МЧС также рассказал, что извинился перед родителями детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. «Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали», — приводит слова Владимира Пучкова РИА Новости. Он добавил, что случившаяся трагедия должна послужить уроком для всех.

Дарья Корчак
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