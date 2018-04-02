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15:59  02 апреля 2018 0

Югорские следователи задержали зама главного судмедэксперта ХМАО

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Начальник югорского Бюро судебной медицинской экспертизы ушел в отпуск. В организации работают силовикиФото: depositphotos.com © URA.RU

Следственное управление СКР по ХМАО-Югре задержали трех сотрудников югорского Бюро судебной медицинской экспертизы. По версии следствия, подозреваемые занимались хищением бюджетных средств через госконтракты, а также брали взятки, пользуясь своим должностным положением. Об этом 2 апреля «URA.RU» сообщили сразу два источника в правоохранительных органах.

По версии собеседника, одним из арестованных является заместитель начальника Бюро СМЭ ХМАО Сергея Чиркова, но назвать фамилию подозреваемого заместителя инсайдер агентства отказался. «В данный момент силовики работают над полным кругом фигурантов, есть факты незаконных действий сразу на нескольких территориях в Ханты-Мансийске и Урае», — комментирует собеседник.

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Получить официальные комментарии следственного управления и начальника Бюро Сергея Чиркова на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок агентства, а в приемной руководителя сообщили, что Сергей Чирков находится в отпуске.

Как ранее сообщало «URA.RU», заведующего окружным бюро судмедэкспертизы Алексея Алеева обвинили в вымогательстве денежных средств с родственников погибших. Якобы он требовал деньги за гарантированные законом бесплатные процедуры. Также Алееву приписывали создание незаконного похоронного бизнеса и продажу ритуальных принадлежностей прямо в городском морге.

Игорь Волосин
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