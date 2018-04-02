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Главные новости Курганской области
17:21  02 апреля 2018 1

Зауралье потратит 220 млн рублей на дороги и коммуникации нового тепличного комплекса

Совещание у губернатора Курганской области. Курган, пугин сергей
О планах на строительство рассказал Сергей ПугинФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На инфраструктуру, обеспечивающую работу строящегося тепличного комплекса в Сафакулевском районе, правительство Зауралья готово потратить 220 млн рублей. Эту сумму озвучил глава регионального департамента АПК Сергей Пугин на аппаратном совещании, передает корреспондент «URA.RU».

Уже в 2018 году к тепличному комплексу, строительство которого ведется в селе Мартыновка, будут проведены электрические, газовые сети и водопровод. Также будет построена объездная дорога длиной 2,7 км. Кроме того, обновят дорогу от федеральной трассы до Мартыновки, чтобы по ней могли передвигаться большегрузные автомобили.

Рабочий визит Виктора Зубкова в село Мартыновка Курганской области, зубков виктор
Виктор Зубков был почетным гостем во время начала строительства комплекса
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сергей Пугин уточнил, что работы ведутся с опережением графика. Закончить строительство планируется осенью 2018 года. Ожидается, что тепличный комплекс будет производить до десяти тысяч тонн овощей в год, работать на предприятии будет около 300 человек.

Инвесторы для строительства теплицы были найдены при содействии председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, предки которого жили в зауральском селе. Всего в проект инвестируют 3,5 млрд рублей

Татьяна Жаткина
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