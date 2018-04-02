В ночь на 2 апреля жилой дом дом в Тюмени пришлось эвакуировать из-за пожара. Когда огонь погасили, на месте ЧП нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.
«Сегодня утром, в 04:20, ко мне в квартиру стали очень сильно стучаться соседи, стучались руками и ногами в железную дверь. Квартира в дыму… каждая комната. Оказалось, на 3-м этаже дома номер 38 по улице Парфенова неизвестный мужчина на лестничной площадке между вторым и третьим этажом зарезал хозяина 11-й квартиры. Пинал ногами, как говорят очевидцы. И занёс в квартиру. После чего поджег тело и сбежал», — рассказал один из очевидцев в группе «Подслушано Тюмень КПД» во «ВКонтакте».
Вызов на улицу Парфенова поступил в 4:05 утра, а через 9 минут пожарные уже прибыли на место ЧП. Чтобы погасить возгорание в двухкомнатной квартире, понадобилось буквально несколько минут, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС. При этом пришлось вывести на улицу шестерых жильцов.
По данным регионального управления СКР, в одной из квартир действительно было обнаружено мертвое тело, пишет портал vsluh.ru Причины смерти и возможный ее виновник будут установлены в ходе расследования уголовного дела.