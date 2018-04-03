В Перми ледяная глыба рухнула на грудного ребенка — он в реанимации

04:29 03 апреля 2018 0

Девочка находится в тяжелом состоянии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кировском районе Перми на грудного ребенка упала ледяная глыба с крыши дома, расположенного на улице Маршала Рыбалко. Девятимесячную девочку госпитализировали в краевую детскую больницу.

Пострадавший ребенок находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. У девочки диагностировали травму головы. «Экстренные службы города и представители администрации Кировского района незамедлительно прибыли на место происшествия, девочка своевременно доставлена в лечебное учреждение», — сообщают в городской администрации.

Сотрудники правоохранительных органов и администрации Кировского района проводят осмотр места инцидента. Уточняется, откуда именно могла упасть ледяная глыба, передает «Аргументы и факты. Пермь».