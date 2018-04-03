Террористов, причастных к взрыву в петербургском метро, вычислили по «электронным следам»

Теракт в петербургском метрополитене в 2017 году совершили участники радикального исламистского сообщества. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В Следственном комитете уточнили, что обвиняемыми по уголовному делу проходят 11 человек, все они в настоящее время содержатся под стражей, пишет «Национальная служба новостей». Петренко добавила, что сложность для расследования создавал тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы друг с другом. Они общались при помощи современных средств коммуникации. Установить всех участников террористической ячейки помог тщательный анализ «электронных следов», уточняет RT. Расследование по этому уголовному делу находится в завершающей стадии.
Сегодня, 3 апреля, годовщина теракта в питерском метро. В разгар рабочего дня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел мощный взрыв. Его жертвами стали 103 человека, 16 из них погибли, один из них — предполагаемый исполнитель теракта.