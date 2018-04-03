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03 апреля 2018
11:16  03 апреля 2018 0

Террористов, причастных к взрыву в петербургском метро, вычислили по «электронным следам»

Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, проход закрыт, переход, метро, сенная площадь
По уголовному делу о теракте проходят 11 человекФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Теракт в петербургском метрополитене в 2017 году совершили участники радикального исламистского сообщества. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Следственном комитете уточнили, что обвиняемыми по уголовному делу проходят 11 человек, все они в настоящее время содержатся под стражей, пишет «Национальная служба новостей». Петренко добавила, что сложность для расследования создавал тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы друг с другом. Они общались при помощи современных средств коммуникации. Установить всех участников террористической ячейки помог тщательный анализ «электронных следов», уточняет RT. Расследование по этому уголовному делу находится в завершающей стадии.

Сегодня, 3 апреля, годовщина теракта в питерском метро. В разгар рабочего дня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел мощный взрыв. Его жертвами стали 103 человека, 16 из них погибли, один из них — предполагаемый исполнитель теракта.

Иван Шестак
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