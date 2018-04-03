11:25 03 апреля 2018 0

В целом новая арена Дворковичу понравилась, хотя он нашел и недостатки Фото: ДИП Свердловской области

Вице-премьер Аркадий Дворкович прилетел в Екатеринбург, и утром, 3 апреля, он побывал на реконструированном Центральном стадионе. А затем, как сообщили в департаменте информационной политики, открыл сессию презентации заявочной книги членам Международного бюро выставок (МБВ).

На футбольную арену Дворкович приехал около 8:30 утра отдельно от делегации МБВ. Дворкович оценил готовность арены на 95%. «Пять процентов связаны с погодными условиями (а летом, надеюсь, снега не будет) либо с организационными моментами, которыми легко можно позаниматься в оставшееся время», — сказал вице-премьер.

Затем политик открыл сессию презентаций глав заявочной книги в Ельцин Центре. «Российскую заявку на право проведения Экспо-2025 в Екатеринбурге также представляют генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти и экспертного сообщества», — отметили в ДИПе. Ожидается, что Дворкович улетит в Москву уже сегодня вечером, после того как закончатся мероприятия в Ельцин Центре.

Похоже, что Дворкович немного изменил свой график визита в Екатеринбург Фото: ДИП Свердловской области

Напомним, в Екатеринбург 2 апреля, вечером, прибыла инспекционная комиссия, которая состоит из руководства Международного бюро выставок и трех представителей разных стран. Ожидалось, что в уральской столице специалистов встретит куратор заявки Екатеринбурга Аркадий Дворкович, но в момент прилета гостей его не было у трапа. После этого в анонимных телеграм-каналах начали распространяться слухи, что Дворкович вообще не приедет на Урал.

В конце марта свердловская политическая элита заговорила о том, что Аркадий Дворкович в скором будущем будет назначен новым полпредом президента РФ в УрФО. Интересно, что, по данным «URA.RU», эти слухи распространяли в администрации свердловского губернатора.