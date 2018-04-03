Совместную операцию провели сотрудники УФСБ по Свердловской области, Омской области, Республики Крым и города Севастополь. Они пресекли вывоз за границу секретных топографических карт Генштаба РФ.
«Одновременно проведен обыск у трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске. При этом найдены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт ГШ ВС РФ», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
По данным ФСБ карты были подготовлены для переправки за границу. Таким образом спецслужбам удалось предотвратить передачу секретных сведений иностранной стороне. Задержанным решено не предъявлять обвинение в шпионаже. Им объявили официальные предостережения о недопустимости подобных действий, которые могли привести к уголовным делам по статьям «государственная измена» и «шпионаж».