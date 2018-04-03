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Главные новости Пермского края
12:07  03 апреля 2018 0

В Перми будут судить бизнесмена, по вине которого на детей обрушилась сцена

Материалы уголовного дела о рухнувшей сцены составили шесть томовгруппа ВК «Мой город — Пермь»

Бизнесмена, по вине которого пострадали дети, будут судить в Перми. В мае 2017 года во время мероприятия у ДК имени Солдатова на них рухнула некачественно смонтированная сцена.

В тот день на площадке перед дворцом культуры должен был пройти фестиваль хоров, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Оформлением сцены занимался бизнесмен, который должен был обеспечить безопасность при установке и эксплуатации сценической конструкций. Однако он отдал распоряжение не прикреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, где были подвешены акустические системы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

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Из-за этого во время репетиций от сильного порыва ветра башня рухнула на участников мероприятия. Пострадали семеро детей в возрасте от семи до 15 лет. Они получили травмы различной степени тяжести, в частности, серьезно пострадала 14-летняя школьница. По этому делу следователи допросили более 70 свидетелей, провели девять судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили шесть томов.

Против 30-летнего бизнесмена завели уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи собрали достаточную доказательственную базу и уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Иван Шестак
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