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Главные новости Пермского края
13:10  30 мая 2017 2

За упавшую на детей сцену главе пермского минкульта объявили выговор

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, максим решетников
Максим Решетников намерен наказать виновных в травмировании детей на фестивале хоровФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников объявил выговор министру культуры Галине Кокоулиной за происшествие на репетиции фестиваля хоров рядом с ДК Солдатова. Также глава региона настаивает на увольнении Ольги Кузьминой — директора КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры», которое отвечало за проведение мероприятия, где произошел несчастный случай с детьми.

24 мая от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников репетиции фестиваля хоров в центре Перми. В результате семь детей в возрасте от семи до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.

Состоянием здоровья пострадавших детей врио губернатора поинтересовался первым делом на заседании краевого правительства во вторник, 30 мая. «Расскажите, как дети, как Маша, которая пострадала больше всех?» — спросил Максим Решетников министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова. Глава минздрава ответил, что двоих выписали накануне, еще трое остаются в больницах. Маша, получившая сочетанные травмы головы и перелом костей таза, в тяжелом состоянии, но уже пришла в сознание и даже отвечает на вопросы.

Согласно результатам внутренней проверки, которая прошла по факту ЧП 24 мая, компания-подрядчик Imlight не предоставила макет оформления сцены, а форма конструкций не соответствовала техзаданию — в частности, отсутствовало необходимое укрепление звуковой башни. Кроме того, Центр по реализации проектов в сфере культуры не провел приемку работ по монтажу сцены и не учел погодные условия. Минкульт, в свою очередь, не контролировал работу подведомственного учреждения и не сопровождал ее методически.

Глава Прикамья объявил выговор министру культуры Галине Кокоулиной, напомнил о своем требовании уволить директора Центра по реализации проектов в сфере культуры Ольгу Кузьмину, а вице-премьеру краевого правительства Ирине Ивенских поручил за две недели разработать акты проверок безопасности при проведении массовых мероприятий.

Анна Белкина
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