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Главные новости Тюменской области
13:50  03 апреля 2018 0

Спикер думы «тюменской Рублевки» подал в отставку. Перед этим ему вручили представление прокуратуры

Дума Переваловского сельского поселения. Тюменская область, матаев александр
Глава думы Переваловского МО подал в отставкуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер думы «тюменской рублевки» Александр Матаев подал в отставку и объявил о сложении депутатских полномочий. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» депутат думы Переваловского муниципального образования Станислав Подкорытов, это произошло на внеочередном заседании думы сегодня, 3 апреля. Временно исполнять обязанности председателя будет Павел Малышев. Заседание было посвящено только отставке Матаева.

Источник агентства, близкий к силовикам, рассказал корреспонденту агентства, что накануне, 2 апреля, Александру Матаеву было вручено представление прокуратуры Тюменского района. Надзорное ведомство провело в думе проверку соблюдения закона о противодействии коррупции и нашло серьезные нарушения. При этом едва ли не большая часть документа посвящена Александру Матаеву и его супруге. Так, в графе «сведения о доходах» за 2016 год спикер думы не указал доходы, полученные от педагогической деятельности и от вкладов в банках.

В качестве дохода по основному месту работы он указал 420 тысяч рублей, хотя его ООО «Многопрофильная клиника „Лимфамед“» подала в налоговые органы документы о полученном доходе всего в 179,4 тысяч рублей. Там же Матаев не указал доход от продажи автомобиля Lexus RX 270 — 1,6 миллиона рублей, и от продажи земельного участка в деревне Зубарево. Проверяющие выяснили, что и в 2015 году спикер не указал доход от продажи участка и дома в 225 квадратных метров в той же деревне. Кроме того, в представлении прокуратуры со ссылкой на данные ГИБДД отмечается, что супруга спикера, не имеющая официально вообще никакого дохода, приобрела два автомобиля на сумму в 4,3 миллиона рублей и продала один — за 450 тысяч рублей. В справке за 2015 год председатель думы не указал, что его супруга продала Porsche Cayenne за 900 тысяч рублей.

Источник отметил — на вопрос, связано ли решение об отставке с прокурорским представлением, Матаев ответил: «нет». «Он сообщил, что переходит на другую работу в другой субъект федерации», — рассказал источник.

При этом, пояснил он, в представлении прокуратуры речь идет и о нарушениях со стороны нескольких других депутатов. «Прокурор Тюменского района Дмитрий Попов потребовал, чтобы представление было рассмотрено думой с участием представителей прокуратуры, и чтобы дума приняла меры к устранению этих нарушений», — подчеркнул источник, отметив, что документ предполагается рассмотреть на очередном заседании думы Переваловкого МО 12 апреля. Оперативно получить комментарий в думе Переваловского МО не удалось: оказалось, что указанный на сайте телефон принадлежит администрации муниципального образования. Там пообещали чуть позже сообщить номер телефона думы, однако после этого перестали брать трубку.

Ранее в думе Переваловского МО приняли уникальный регламент, существенно осложнив своим избирателям контроль за работой думы. Корреспондента «URA.RU» тогда на заседание не пустили, специально для этого по предложению Матаева объявив его закрытым.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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