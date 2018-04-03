13:50 03 апреля 2018 0

Глава думы Переваловского МО подал в отставку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер думы «тюменской рублевки» Александр Матаев подал в отставку и объявил о сложении депутатских полномочий. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» депутат думы Переваловского муниципального образования Станислав Подкорытов, это произошло на внеочередном заседании думы сегодня, 3 апреля. Временно исполнять обязанности председателя будет Павел Малышев. Заседание было посвящено только отставке Матаева.

Источник агентства, близкий к силовикам, рассказал корреспонденту агентства, что накануне, 2 апреля, Александру Матаеву было вручено представление прокуратуры Тюменского района. Надзорное ведомство провело в думе проверку соблюдения закона о противодействии коррупции и нашло серьезные нарушения. При этом едва ли не большая часть документа посвящена Александру Матаеву и его супруге. Так, в графе «сведения о доходах» за 2016 год спикер думы не указал доходы, полученные от педагогической деятельности и от вкладов в банках.

В качестве дохода по основному месту работы он указал 420 тысяч рублей, хотя его ООО «Многопрофильная клиника „Лимфамед“» подала в налоговые органы документы о полученном доходе всего в 179,4 тысяч рублей. Там же Матаев не указал доход от продажи автомобиля Lexus RX 270 — 1,6 миллиона рублей, и от продажи земельного участка в деревне Зубарево. Проверяющие выяснили, что и в 2015 году спикер не указал доход от продажи участка и дома в 225 квадратных метров в той же деревне. Кроме того, в представлении прокуратуры со ссылкой на данные ГИБДД отмечается, что супруга спикера, не имеющая официально вообще никакого дохода, приобрела два автомобиля на сумму в 4,3 миллиона рублей и продала один — за 450 тысяч рублей. В справке за 2015 год председатель думы не указал, что его супруга продала Porsche Cayenne за 900 тысяч рублей.

Источник отметил — на вопрос, связано ли решение об отставке с прокурорским представлением, Матаев ответил: «нет». «Он сообщил, что переходит на другую работу в другой субъект федерации», — рассказал источник.

При этом, пояснил он, в представлении прокуратуры речь идет и о нарушениях со стороны нескольких других депутатов. «Прокурор Тюменского района Дмитрий Попов потребовал, чтобы представление было рассмотрено думой с участием представителей прокуратуры, и чтобы дума приняла меры к устранению этих нарушений», — подчеркнул источник, отметив, что документ предполагается рассмотреть на очередном заседании думы Переваловкого МО 12 апреля. Оперативно получить комментарий в думе Переваловского МО не удалось: оказалось, что указанный на сайте телефон принадлежит администрации муниципального образования. Там пообещали чуть позже сообщить номер телефона думы, однако после этого перестали брать трубку.

Ранее в думе Переваловского МО приняли уникальный регламент, существенно осложнив своим избирателям контроль за работой думы. Корреспондента «URA.RU» тогда на заседание не пустили, специально для этого по предложению Матаева объявив его закрытым.