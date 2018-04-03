За год убытки курганского завода зятя Никиты Михалкова выросли в 30 раз

За 2017 год ОАО «Курганский машиностроительный завод» получил чистый убыток в сумме 108 млрд 255 млн рублей. Это в тридцать раз больше, чем по итогу 2016 года — тогда убыток был 3 млрд 577 млн рублей. Такие данные опубликованы в годовом бухгалтерском отчете предприятия.
В пояснении к отчету указано, что на ухудшение финансового результата повлияли расходы на обязательства по судебным искам и на формирование резерва по сомнительным долгам (долги внутри концерна «Тракторные заводы»). Так, в производстве в Арбитражном суде находится заявление ГК Внешэкономбанк о признании ОАО банкротом по договору солидарного поручительства/залога, заключенных в обеспечение обязательств по кредиту на 68 млрд 511,8 млн рублей.
За отчетный год у КМЗ увеличилась краткосрочная кредиторская задолженность (8 млрд 082,8 млн рублей). Одновременно задолженность по налогам и сборам, а также перед государственными внебюджетными фондами уменьшилась (на 697,3 млн рублей). В федеральный бюджет в прошлом году КМЗ перечислил почти три миллиарда рублей, в областной — 26,8 млн рублей, в казну Кургана — 1,4 млн рублей.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2017 году возросла на 5,7% благодаря увеличению поставок по экспортным контрактам и поставок продукции гражданского назначения. Завод сократил расходы на рекламу и продвижение продукции на экспорт и транспортные расходы, но увеличил расходы на оплату труда (на 14,9%; средняя зарплата выросла на 41%) и управленческие расходы.
Отрицательных чистых активов у КМЗ по состоянию на 31.12.2017 насчитывается 111 млрд 445,5 млн рублей. «Отрицательные чистые активы возникли в течение двух последних лет подряд в результате накопленных и не покрытых убытков по деятельности общества», — говорится в пояснении к отчету. Вместе с тем, руководство КМЗ полагает, что за 2018 получит выручку в размере 30 млрд 649,1 млн рублей.
В настоящее время КМЗ проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». Несколько предприятий подавали заявления в арбитражный суд, пытаясь добиться банкротства предприятия, однако в исках им было отказано. Ранее сотрудники завода жаловались на задержки зарплаты, заводу ограничивали подачу природного газа из-за неплатежей. Сейчас ситуация на предприятии нормализовалась. Зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков остается временным генеральным директором КМЗ на переходный период.