17:19 03 апреля 2018 4

Василий Шишкоедов стал одним из авторов законопроекта «О валежнике» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госдума во вторник, 3 апреля, подписала в третьем (окончательном) чтении закон, позволяющий жителям страны собирать валежник в лесах. Один из инициаторов его принятия — депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов — считает, что эта инициатива принесет пользу экологии.

«Для людей это хорошая поддержка, и для лесов польза. Это позволит их уберечь от случайных пожаров», — отметил в разговоре с «URA.RU» депутат, который выступил в качестве одного из авторов законопроекта.

В силу закон вступает с 1 января 2019 года. Такую задержку депутат объяснил тем, что регионам также необходимо поменять свою законодательную базу, чтобы обеспечить применение законопроекта.