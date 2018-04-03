Василий Шишкоедов стал одним из авторов законопроекта «О валежнике»
Госдума во вторник, 3 апреля, подписала в третьем (окончательном) чтении закон, позволяющий жителям страны собирать валежник в лесах. Один из инициаторов его принятия — депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов — считает, что эта инициатива принесет пользу экологии.
«Для людей это хорошая поддержка, и для лесов польза. Это позволит их уберечь от случайных пожаров», — отметил в разговоре с «URA.RU» депутат, который выступил в качестве одного из авторов законопроекта.
В силу закон вступает с 1 января 2019 года. Такую задержку депутат объяснил тем, что регионам также необходимо поменять свою законодательную базу, чтобы обеспечить применение законопроекта.