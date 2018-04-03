Выставлено на торги имущество известного пермского медиаменеджера

Конкурсный управляющий Сергей Леваков объявил о торгах на три земельных участка, принадлежащих основателю газет «В курсе» и «Пермская трибуна» Денису Фрику. Медиаменеджер задолжал кредиторам более 19 миллионов рублей и признан банкротом.
Свою предпринимательскую деятельность Денис Фрик начал в начале «нулевых» со стояночного бизнеса в Перми. В 2008 году он становится партнером и соучредителем предприятий Всеволода Юшкова (впоследствии владелец ООО «Завод смазок и СОЖ», ООО «Мазуевский горно-обогатительный комбинат», нескольких девелоперских компаний и ряда других фирм). Вместе с Юшковым они организуют фирму по продаже автомобилей «Первая автомобильная компания». Известность в журналистской тусовке Денис Фрик приобретет в 2011 году, основав ООО «Медиа-центр», учредившее и получившее лицензии СМИ на газеты «В курсе» и «Пермская трибуна». Именно эти газеты стали в 2014 году первыми ресурсами медиахолдинга «Актив медиа», создаваемого тогда еще депутатом Законодательного собрания Пермского края Дмитрием Скривановым.
Сколько парламентарий заплатил Денису Фрику, неизвестно, но новый медиахолдинг привлек в свои ряды большинство пермских журналистов. После получения в 2016 году мандата депутата Государственной Думы Скриванов начал сворачивать свой медийный проект. Не очень хорошо, по всей видимости, пошли дела и у Дениса Фрика. В том же году кредиторы, среди которых числятся ПАО «Сбербанк России», ПАО «Урал ФД» и семь частных лиц, подали в суд заявления на банкротство экс-медиаменеджера. Общая сумма исковых требований составила более 19 миллионов рублей. В 2017 году Денис Фрик был признан банкротом. А 3 апреля этого года на сайте на площадке межотраслевой торговой системы «Фабрикант» появилось объявление о торгах на земельные участки, принадлежащие Фрику. Участки находятся в Чусовском районе, их общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. Общая начальная цена за три лота — 162 тысячи рублей.