17:32 03 апреля 2018 0

Савелий Лебедев поздравил женщину с годовщиной теракта http://mo-balkanskiy.ru

Глава муниципального образования Балканский, входящего в состав Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Савелий Лебедев поздравил местную жительницу, пережившую теракт в метро, с годовщиной трагедии. Год назад, 3 апреля 2017-го, в петербургском метрополитене, в вагоне пассажирского состава, подорвался смертник.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на телеграм-канал 78.ru, Лебедев пришел к местной жительнице с цветами и подарком. «Я как глава муниципального образования Балканский пришел поздравить именинницу», — сказал он.

Женщина удивилась и в ответ произнесла: «Я не именинница. Это годовщина…». «С годовщиной, да, так сказать…» — уточнил чиновник. «Событие было, конечно, печальное. Но Савелий Андреевич все равно вспомнил», — продолжила гражданка. «Ну, я тоже не могу остаться в стороне. У меня просто бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему», — подчеркнул Лебедев.

3 апреля 2017-го в Петербургском метрополитене, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», в одном из вагонов поезда подорвался смертник. В результате погибли 16 человек, еще более 100 пострадали.