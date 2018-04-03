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03 апреля 2018
18:25  03 апреля 2018 0

Газель впервые смогла проскочить под мостом «Газель не проедет»

В результате инцидента у грузовика замялся весь кузовФото: Елена Колесник, «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге автомобиль марки «ГАЗ» впервые за историю существования «моста глупости» с предупреждающей табличкой «Газель не проедет» смог проехать под ним. Однако сделать это ему удалось лишь частично.

Очевидцы разместили фотографии с места инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте». Судя по снимкам, «Газель» преодолела преграду, но лишилась части кузова. По словам очевидца, машина двигалась на большой скорости, именно поэтому смогла «пролететь» под мостом. «Еле вписался в поворот… С такой скоростью там любая фура без проблем проедет», — написал он в соцсети.

Ранее «URA.RU» сообщало о юбилейном, 140-м, грузовике, который в начале февраля текущего года пытался безуспешно проехать под мостом. Пользователи Сети с юмором отнеслись к событию, назвав россиян недоверчивыми. Развязку открыли в 2009 году на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. На дорожных знаках отмечено, что высота моста 2,7 метра, но сами автомобилисты утверждают, что реально не более 2,2 метра. Дорожники считают, что путепровод мог просесть. В Петербурге его давно прозвали «мостом глупости» и проверяют по нему уровень интеллекта водителей.

Ксения Томашова
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