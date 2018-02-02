18:48 02 февраля 2018 0

Мост предупреждает об опасности, но водители игнорируют это Фото: Мост Глупости, Twitter

Под низким мостом на Софийской улице в Санкт-Петербурге, на котором висит табличка с предупреждением «Газель не проедет», 2 февраля застрял юбилейный 140-й грузовик. Об этом сообщил twitter-аккаунт «Мост глупости», который отслеживает происходящие в этом месте ДТП.

В Сети шутят над этим событием: «Россияне такие недоверчивые». В связи с постоянно повторяющимся инцидентом аккаунт предложил показательно разместить под мостом надувную застрявшую «Газель».

Ранее «URA.RU» сообщало, что курганцы жалуются на местный мост, по которому опасно передвигаться. По словам автомобилистов, стыки дорожных плит разошлись, машины «подпрыгивают» даже на скорости 40-50 км\ч.