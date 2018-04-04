За три месяца Ямал отправил на экспорт свыше миллиона тонн СПГ

Ямало-Ненецкая таможня Уральского таможенного управления за I квартал этого года оформила более 1,2 млн тонн сжиженного природного газа. СПГ был отгружен в ямальском порту Сабетта. Этот объем танкеры-газовозы ледокольного типа, обслуживающие завод «Ямал СПГ», вывезли за 17 рейсов.
Ямальский газ был выгружен в портах стран Европы — Великобритании, Франции, Нидерландов и Бельгии. За счет перепродажи партий газа, конечными покупателями СПГ с «российскими молекулами газа» стали, в том числе США и Индия. Кроме этого, «Ямал СПГ» отправил шесть рейсов танкеров-конденсатовозов. В Ямальской таможне оформили экспорт 108 тысяч тонн газового конденсата, добываемого компанией НОВАТЭК на Южно-Тамбейском месторождении полуострова Ямал.
Напомним, старт загрузки первого танкера в Ямальской Сабетте дал президент РФ Владимир Путин 8 декабря 2017 года. Арктические танкеры-газовозы ледового класса Arc7 собственного класса Yamalmax имеют вместимость 170 тысяч кубометров или 74 тысячи тонн. Танкеры-ледоколы могут круглый год самостоятельно проходить по северо-западному проходу Северного морского пути. При этом толщина льда на маршруте следования может составлять до двух метров. Сейчас флотилия насчитывает пять ледокольных танкеров. Всего на верфи в Южной Корее будет изготовлено 15 таких судов.
Завод «Ямал СПГ» принадлежит в разных долях китайским инвесторам и французскому нефтяному гиганту Total. Основным пакетом владеет российский независимый производитель газа ПАО «НОВАТЭК». Мощность первой очереди завода запущенная в четвертом квартале 2017 года составляет 5,5 млн тонн в год. В конце марта «Ямал СПГ» приступили к пуску-наладочным работам второй очереди. Производство СПГ на второй очереди завода планируют запустить в конце третьего квартала этого года.