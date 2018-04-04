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04 апреля 2018
03 апреля 2018
04:50  04 апреля 2018 0

Оперную диву Анну Нетребко вместе с семьей выгнали из лондонского театра. ВИДЕО

Приобретенные певицей билеты на представление оказались недействительнымиФОТО: Анна Нетребко/Instagram

Российскую оперную диву Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на шоу «Алладин» в лондонском театре «Принц Эдуард». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Как оказалось, билеты, которые певица приобрела за 600 евро оказались недействительными, так как их продали кому-то еще. По словам артистки, ее вместе с семьей буквально согнали с мест за несколько минут до начала представления. «За пять минут до начала шоу „Аладдин“ нас согнали с мест, выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали», — цитирует слова Нетребко «Дни.ру». Оперная дива также подчеркнула, что такие недоразумения часто происходят в театральных кассах.

Напомним, в феврале Анна Нетребко возмутилась довольно высокой стоимостью билетов на ее совместный концерт со своим мужем Юсифом Эйвазовым в Москве. Певица отметила, что цены составляют порядка ста тысяч рублей. Она пообещала объявить бойкот менеджерам и перекупщикам в случае, если такая ситуация повторится.

Александр Черноскутов
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