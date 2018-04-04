09:58 04 апреля 2018 3

Александру Мамонтову не до пожарной безопасности ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов владеет многочисленной недвижимостью и занимается сдачей квартир и особняков в аренду. О генерале-рантье, курирующем пожарные проверки в регионе, пишут СМИ.

Генерал-майор Мамонтов официально получает 1,68 млн рублей в год (140 тыс. рублей в месяц), а владеет недвижимостью (квартирами, особняками и земельными участками) стоимостью до 25 млн рублей, а также внедорожником Land Cruiser, уточняет Life.ru. Чтобы купить все это на зарплату, главе МЧС по Кемеровской области пришлось бы работать 14 лет, не тратя ни копейки на еду и личные нужды, подсчитали в издании. Его семья в разное время владела четырьмя квартирами и двумя особняками в Кемеровской области. Некоторые из них глава МЧС сдавал в аренду.

Сейчас Мамонтов с супругой и сыновьями живет в роскошном трехэтажном кирпичном особняке площадью полтысячи квадратных метров, с двумя гаражами и хозблоком. Коттеджем единолично владеет Александр Мамонтов. Кадастровая стоимость особняка — 10,5 млн рублей. А его рыночная стоимость, по мнению экспертов, может быть в полтора раза выше. А рядом с ним находится еще один коттедж, принадлежащий матери Мамонтова.

Трехэтажный особняк генерала Мамонтова ФОТО: Life.ru

Особняк с высоты птичьего полета ФОТО: Life.ru

Пожар, вспыхнувший 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, по некоторым данным начали тушить лишь спустя час после возгорания. У первых прибывших пожарных машин не хватило оборудования. Свидетели пожара, утверждают, что дополнительная техника подоспела лишь спустя 15 минут после того, как полностью сгорел кинозал. Кроме того, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация. Случившееся показало низкий уровень подготовки местных спасателей, и бросило пятно на главу регионального МЧС Мамонтова.

После трагедии в «Зимней вишне», где погибли 64 человека, большинство из которых дети, Следственный комитет России (СКР) провел обыски в ГУ МЧС по Кемеровской области. Следователей интересовали крупные контракты, заключенные, в частности, с поставщиками топлива. В целом по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» проходят семь человек, уточняют VSE42.Ru.