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Главные новости Курганской области
10:43  04 апреля 2018 0

Курганский исполком «Единой России» снова остался без руководителя

Общественники Кургана, поляков виктор
Виктор Поляков уехал из КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Кургане Виктор Поляков оставил свой пост спустя четыре месяца после назначения. Эту информации «URA.RU» подтвердили сотрудники аппарата партии.

Собеседники агентства уточнили, что Виктор Поляков уже уехал из Кургана. Пока неизвестно, кто займет его должность. В неофициальных беседах сотрудники партии в числе причин «текучки» кадров называют низкие зарплаты и невыполнимые требования руководства.

30-летний Виктор Поляков (возглавлял Курганский дом молодежи, его фото было размещено на почетной доске «Гордость Кургана») занял должность руководителя исполкома, которая была вакантна после ухода предыдущего руководителя Галины Краско. Сейчас она возглавляет школу искусств в Кургане.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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