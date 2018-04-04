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04 апреля 2018
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Главные новости Ямала
12:21  04 апреля 2018 0

Один из самых влиятельных политиков Ямала подал в отставку

Последнее заседание Заксобрания. ЯНАО, харючи сергей, заксобрание янао
Сергей Харючи написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочийФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Заместитель председателя ямальского Законодательного собрания Сергей Харючи собрался в отставку. Он уже написал заявление по собственному желанию, сообщают собственные источники «URA.RU».

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин информацию подтвердил. Он сообщил, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Харючи будет рассмотрен уже сегодня, 4 апреля, на внеочередном заседании.

Получить комментарии самого Сергея Харючи пока не удалось. Он не отвечает на звонки. Ранее инсайдеры отмечали, что из политики совсем он не уйдет, а собирается заняться общественной деятельностью.

Сергей Харючи работает в Законодательном собрании Ямала с 1996 года. С 2000-го по сентябрь 2015-го был спикером Заксобрания. В настоящий момент является заместителем председателя и возглавляет комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям

Вячеслав Егоров
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