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04 апреля 2018
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Главные новости Курганской области
14:53  04 апреля 2018 4

В Кургане вандалы разрушили сразу несколько новых остановок. «Как будто топором рубили!» ФОТО

Новые остановки не в первый раз страдают от вандаловФото: группа «ВКонтакте» «Черный список | Курган»

В Кургане вандалы вновь изуродовали остановочные комплексы, установленные в прошлом году. Горожане заметили разбитые стекла на остановках «Детская поликлиника» на улице Коли Мяготина и «Улица Орлова» на Куйбышева.

Курганцы считают, что молодежи нечем заняться в городе
Фото: группа «ВКонтакте» «Мой Курган»

«Как будто топором рубили!» — эмоционально высказался Даниэл Граб в группе «ВКонтакте» «Черный список | Курган», приложив фото одной из поврежденных остановок. Горожане отреагировали на произошедшее с негативом: «Башкой своей деревянной долбились, без мозгов которая», «А потом Курган — дыра.Сами город до такого доводят», «Вот бы восстановили за счет тех, кто ломал», — написали комментаторы.

Активист Роман Овчинников в группе проекта «Мой Курган» предположил, что молодежь занимается вандализмом от безделья — по его мнению, в центре города не хватает спортивных площадок, скейтпарков и других мест для активного отдыха. В городской администрации сроки восстановления остановочных комплексов «URA.RU» пообещали сообщить позднее.

Новые остановки, стоимость которых варьируется от двухсот тысяч до полумиллиона рублей, уже не раз подвергались атакам вандалов — например, стекло комплекса у железнодорожного вокзала разбили через неделю после его установки. В конце марта эту же остановку разрушил врезавшийся в нее автобус.

Вера Чернышева
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