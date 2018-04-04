В Кургане вандалы вновь изуродовали остановочные комплексы, установленные в прошлом году. Горожане заметили разбитые стекла на остановках «Детская поликлиника» на улице Коли Мяготина и «Улица Орлова» на Куйбышева.
«Как будто топором рубили!» — эмоционально высказался Даниэл Граб в группе «ВКонтакте» «Черный список | Курган», приложив фото одной из поврежденных остановок. Горожане отреагировали на произошедшее с негативом: «Башкой своей деревянной долбились, без мозгов которая», «А потом Курган — дыра.Сами город до такого доводят», «Вот бы восстановили за счет тех, кто ломал», — написали комментаторы.
Активист Роман Овчинников в группе проекта «Мой Курган» предположил, что молодежь занимается вандализмом от безделья — по его мнению, в центре города не хватает спортивных площадок, скейтпарков и других мест для активного отдыха. В городской администрации сроки восстановления остановочных комплексов «URA.RU» пообещали сообщить позднее.
Новые остановки, стоимость которых варьируется от двухсот тысяч до полумиллиона рублей, уже не раз подвергались атакам вандалов — например, стекло комплекса у железнодорожного вокзала разбили через неделю после его установки. В конце марта эту же остановку разрушил врезавшийся в нее автобус.