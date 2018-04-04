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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:45  04 апреля 2018 0

Кровавую банду Тропиканки ждет суд по новым 39 эпизодам

Тропиканке грозит увеличение срокаФото: Светлана Степенько, «ОК»

В суде Алапаевска состоится процесс по делу жительницы поселка Нейво-Шайтанского 41-летней Светланы Степенько по кличке Тропиканка и ее семейной банды. В 2017 году Тропиканка с подельниками уже была осуждена за серию убийств. Теперь преступнице придется ответить и за 39 эпизодов мошенничества, которые выявили полицейские.

«По делу проходят шесть человек: те же люди, которых уже судили за убийство, а также еще двое — мужчина и женщина, которые участвовали лишь в махинациях», — сообщил «URA.RU» Сергей Максимов, начальник ОБОП ГУ МВД по Свердловской области.

Таким образом, по делу проходят Тропиканка, ее 26-летний сожитель Илья Муравьев, 27-летний Вячеслав Неглец, который был сожителем дочери Тропиканки и 45-летняя владелица мехового магазина «Леон» в Алапаевске Наталья Глаголева. Кроме них, под суд попадут Виктория Ярыныч, продавщица мехового магазина, оформлявшая кредиты, и некий Евгений Шешуков. Они оформляли кредиты на людей, ведущих асоциальный образ жизни, а деньги присваивали себе. Не всех они убивали, вот по этим эпизодам и состоится процесс, начало которого назначено на 17 апреля.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что членам банды Тропиканки был вынесен приговор. Сама Степенько получила 13 лет общего режима, Муравьев — 19 лет и 1 месяц строгого режима, Неглец — 16 лет и 1 месяц строго режима. Легко отделалась тогда Глаголева, которая получила лишь два года исправительных работ. Суд установил, что Тропиканка задолжала деньги Глаголевой и тогда они придумали схему: Степенько находит маргиналов, приводит их в магазин к Глаголевой, а там на них оформляется покупка в кредит дорогих меховых изделий. Деньги решили делить пополам. После того, как подельницы узнали о том, что банк начал проверку по этим кредитам, людей начали убивать. Одного мужчину заживо сожгли вместе с домом, другому разбили голову. А женщину-должницу бросили в мороз в лесном овраге, где она и замерзла.

Александр Лукманов
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