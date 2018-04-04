Один из крупнейших производителей электрооборудования в Прикамье сократит треть сотрудников

Руководство лысьвенского завода «Электротяжмаш-Привод» объявило своим работникам о готовящихся массовых увольнениях. К маю 2018 года из полутора тысяч человек без работы останутся около пятисот.
До последнего времени ООО «Электротяжмаш-Привод» занимал лидирующие позиции среди российских производителей электрогенерирующего оборудования и аппаратуры управления для нефтегазовой, энергетической, атомной, транспортной, металлургической и других отраслей промышленности. Но, по данным источников «URA.RU», сейчас предприятие находится в экономическом упадке из-за отсутствия необходимого количества контрактов. Как рассказал собеседник агентства, с января 2018 года предприятие перевели на односменный график работы, а к маю собираются провести массовые увольнения сотрудников, источник называет цифру в 500 человек. «В каждом отделе сотрудникам объявили, что к маю этого года на заводе сможет работать лишь порядка 1000 человек, остальные будут уволены», — рассказал «URA.RU» один из работников предприятия.
Эти увольнения, по мнению горожан, лишь обострят социальную обстановку в Лысьве. По официальным данным, город имеет один из самых высоких показателей уровня безработицы в Пермском крае. В отделе по связям с общественностью ООО «Электротяжмаш-Привод» ситуацию комментировать отказались, заявив, что сами публично объявят о происходящих на заводе изменениях, когда настанет нужный момент.
Сам завод был создан в 1939 году и являлся одним из крупнейших поставщиков турбогенераторного оборудования в СССР. С 2013 года 100% акций предприятия принадлежат кипрской компании «ТЕНОРЕКС ЛИМИТЕД». Главное управление завода «Электротяжмаш-Привод» находится в Москве, в Лысьве же располагается производственный комплекс.