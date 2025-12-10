Логотип РИА URA.RU
Власти Перми потратят 199 млн рублей на дорожную разметку

10 декабря 2025 в 11:55
Общая площадь обновленной разметки составит 132 тысячи квадратных километров

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» объявило конкурс на выполнение работ по нанесению в краевой столице дорожной разметки. Начальная и максимальная цена контракта составляет чуть более 199 млн рублей.

«Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами на улично-дорожной сети города Перми. Заказчик торгов — МКУ „Пермблагоустройство“, начальная и максимальная цена контракта — 199 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

В документе уточняется, что по условиям контракта подрядчику необходимо разработать и согласовать схемы организации дорожного движения. Также он обязуется удалить старую разметку, очистить поверхность дорожного полотна и нанести новую разметку. Общая площадь обновленной разметки составит 132 тысячи квадратных метров. Соответствующие работы будут проводиться с 20 апреля 2026 года до 20 июня 2027 года.

