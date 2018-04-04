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04 апреля 2018
16:15  04 апреля 2018 1

Соцсети восхитила песня про «Котлетки с пюрешкой» в исполнении оперной дивы. ВИДЕО

Оригинал мема набрал в YouTube более 40 миллионов просмотров

Солистка Большого театра Александра Дурсенева и струнный квартет MainStrings в эфире шоу «Вечерний Ургант» исполнили в оперной обработке интернет-хит «Котлетки с пюрешкой». Гостем Ивана в программе стал актер Михаил Трухин, который сыграл в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей» лейтенанта Волкова.

Выражение «котлетки с пюрешкой», из которого сделали мем, прозвучало в эпизоде в популярном сериале, где персонажу Михаила Трухина рассказывали о меню с котлетами и картофельным пюре. Уже в 2016 году музыкант Enjoykin обработал сцену, сделав из нее интернет-хит, который набрал более 40 миллионов просмотров в YouTube.

Авторы шоу «Вечерний Ургант» решили придать диалогу персонажей «Улицы разбитых фонарей» и обработке музыканта новое звучание. «Это должно быть в нашей передаче. Это должно быть исполнено вживую», — заявил Иван Ургант перед тем, как на сцену вышли музыканты. Актер Михаил Трухин также принял участие в исполнении легендарной песни, произнеся несколько раз фразу «с макарошками».

На YouTube-канале «Вечерний Ургант» пользователи уже поделились восторженными оценками кавера: «Это лучшее, что я видела за последнее время», «Какая прелесть!», «Это успех! Такими темпами Enjoykin скоро будут изучать на уроках музыки в российских школах», «Я раз 10 пересмотрел! Это очень круто и стильно! Эстетическое удовольствие!».

Павел Маркуш
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