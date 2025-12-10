Логотип РИА URA.RU
Четыре авиагавани Кавказа запретили перелеты

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы временно прекратили перелеты
11 декабря 2025 в 03:19
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четырех аэропортах Северного Кавказа ввели временный запрет на работу рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Северный), МАГАС, МАХАЧКАЛА (Уйташ). Ограничены прием и отправка самолетов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — оповестил пассажиров официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

