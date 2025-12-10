Четыре авиагавани Кавказа запретили перелеты
Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы временно прекратили перелеты
11 декабря 2025 в 03:19
Четыре аэропорта закрыли небо
В четырех аэропортах Северного Кавказа ввели временный запрет на работу рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Северный), МАГАС, МАХАЧКАЛА (Уйташ). Ограничены прием и отправка самолетов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — оповестил пассажиров официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
