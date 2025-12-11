«Известия»: россияне массово подключают домашний интернет на фоне ограничений мобильного
Проводной интернет начали активно подключать дачники и родители школьников
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России зафикисирован повышенный рост подключений к домашнему интернету на фоне ограничений мобильного. Количество новых абонентов выросло на 500 тысяч — это абсолютный рекорд для рынка проводного интернета. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на аналитиков.
«Прирост на полмиллиона подписчиков — это едва ли не абсолютный рекорд для рынка проводного интернета. Таких темпов не наблюдалось с 2010 года. Главная причина этому нестабильная работа мобильного интернета», — сообщает Елена Крылова аналитик «ТМТ Консалтинг», ее слова приводят «Известия».
По словам аналитиков, в I квартале прирост абонентской базы составил 170 тыс. подписчиков, во II квартале — 200 тыс. Основное увеличение пришлось на «Ростелеком» (237 тыс. абонентов) и МТС (169 тыс.). Среди абонентов — родители школьников, дачники и жители малоэтажной застройки.
В 2025 году в России начались массовые замедления мобильного интернета по ночам. По сообщению властей, это связано с возросшей беспилотной опасностью в регионах. Мера служит обеспечению безопасности граждан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.