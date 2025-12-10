В Воронеже на промышленном объекте возникли возгорания после отражения атаки БПЛА
Фрагменты пораженных дронов обнаружили в Воронеже
На территории нескольких муниципальных образований Воронежской области противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили более трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов области и одного городского округа уничтожено более трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте», — заявил глава региона в telegram-канале.
- Макс11 декабря 2025 02:53Снова трава загорелась.