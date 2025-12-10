На новогодние подарки россияне потратят до 10 тысяч рублей

70% россиян собираются потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей. В такую сумму собираются уложиться большинство жителей страны — 70%. На это указывают данные исследования холдинга «Ромир».

«В целом большинство россиян (70%) готовы тратить на новогодние подарки близким не более 10 000 рублей. При этом уложиться в сумму до 2 000 рублей планируют 21% респондентов», — говорится в исследовании «Ромир», которое имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование также выявило, что 26% россиян потратят на подарки от 2 001 до 5 000 рублей, 23% — от 5 001 до 10 000, 10% — от 10 001 до 15 000, 4% — от 15 001 до 20 000, а 2% — более 30 000 рублей. Большинство россиян (51%) однозначно планируют украшать дом к Новому году, еще 22% сделают это «при наличии настроения». Наиболее активны в украшении семьи 35-44 лет (60%).

Продолжение после рекламы