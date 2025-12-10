В Шереметьево массовые задержи рейсов из-за атаки БПЛА
11 декабря 2025 в 02:32
В аэропорту Шереметьево введен план «Ковер»
Из-за атаки украинских БПЛА в аэропорту Шереметьево задерживаются 20 рейсов. Из них 14 — на вылет, а на посадку — шесть. Информация получена с данных онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что в Московской области сбито два украинских БПЛА на подлете к столице. Информации о пострадавших и разрушениях нет. В аэропорту Шереметьево приостановлена работа, введен план «Ковер».
