«Известия»: крупнейшие работодатели продолжают нанимать мигрантов-нелегалов

В России широко распространена нелегальная схема трудоустройства мигрантов — так называемый «серый» аутстаффинг. Нелицензированные агентства занятости нанимают иностранных работников, оформляют на них минимальные официальные зарплаты, а затем «сдают в аренду» компаниям‑заказчикам. Среди клиентов — крупные застройщики, сервисы доставки и торговые сети.

«Услугами аутстаффинга активно пользуются крупные застройщики, сервисы доставки, сетевой ритейла. При этом часть договоров, например, [крупнейших компаний] могли быть заключены именно с нелицензированными агентствами», — сообщило издание «Известия».

При такой схеме основная часть зарплаты выплачивается в конвертах, а налоги и страховые взносы не перечисляются — это приносит государству многомиллиардные потери. Несмотря на риски, схема остается востребованной: работодатели избегают ответственности за мигрантов, а нелегальные аутстафферы получают прибыль. По оценкам экспертов, объем теневого рынка достигает 100 млрд рублей в год.

Власти борются с нелегальным аутстаффингом: проводятся проверки, возбуждаются уголовные дела, готовятся новые законодательные инициативы. В частности, планируется ввести систему целевого набора иностранных работников через государственных операторов. Это должно лишить смысла деятельность нелегальных агентств, поскольку мигранты будут трудоустраиваться напрямую по срочным договорам без посредников.