«Известия»: крупнейшие работодатели продолжают нанимать мигрантов-нелегалов
«Серый» аутстаффинг нередко используют крупные застройщики, сервисы доставки и торговые сети
В России широко распространена нелегальная схема трудоустройства мигрантов — так называемый «серый» аутстаффинг. Нелицензированные агентства занятости нанимают иностранных работников, оформляют на них минимальные официальные зарплаты, а затем «сдают в аренду» компаниям‑заказчикам. Среди клиентов — крупные застройщики, сервисы доставки и торговые сети.
«Услугами аутстаффинга активно пользуются крупные застройщики, сервисы доставки, сетевой ритейла. При этом часть договоров, например, [крупнейших компаний] могли быть заключены именно с нелицензированными агентствами», — сообщило издание «Известия».
При такой схеме основная часть зарплаты выплачивается в конвертах, а налоги и страховые взносы не перечисляются — это приносит государству многомиллиардные потери. Несмотря на риски, схема остается востребованной: работодатели избегают ответственности за мигрантов, а нелегальные аутстафферы получают прибыль. По оценкам экспертов, объем теневого рынка достигает 100 млрд рублей в год.
Власти борются с нелегальным аутстаффингом: проводятся проверки, возбуждаются уголовные дела, готовятся новые законодательные инициативы. В частности, планируется ввести систему целевого набора иностранных работников через государственных операторов. Это должно лишить смысла деятельность нелегальных агентств, поскольку мигранты будут трудоустраиваться напрямую по срочным договорам без посредников.
Ранее сообщалось, что Банк России планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к банковским счетам — это продолжение мер по борьбе с мошенничеством, включая оперативную блокировку подозрительных счетов. По мнению эксперта, инициатива повысит безопасность банковских операций, снизит риск потерь от мошенников и сократит число ошибочных списаний средств со счетов полных тезок должников, передает RT.
