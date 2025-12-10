В Беларуси заблокировали сайты крупнейших криптобирж

В Беларуси сайты криптобирж оказались недоступны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет‑ресурсам ряда крупных криптовалютных бирж, включая площадку Bybit. Пользователи из республики при обращении к ряду адресов бирж через местных провайдеров видят служебную страницу вместо основного сайта. Об этом 10 декабря сообщил белорусский портал.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь „О cредствах массовой информации“, — следует из сообщения‑заглушки, о чем пишет белорусский портал Onliner. В перечень ограниченного доступа, ведет который унитарное предприятие по надзору за электросвязью „БелГИЭ“, внесены сетевые адреса нескольких международных криптоплощадок.