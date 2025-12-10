«Народ — это сигма»: Конституция для зумеров появилась в книжных магазинах РФ
В книге все объясняется на молодежном сленге
Фото: Илья Московец © URA.RU
В федеральная сеть книжных магазинов появилась книга «Конституция для зумеров». В ней Основной закон России пересказан на молодежном сленге. На обложке издания размещены стилизованные изображения блогеров Вани Дмитриенко и Вали Карнавал, визуально похожие на иллюстрации, созданные нейросетью.
«Нет ничего плохого в том, чтобы подросткам рассказывали о ценностях Конституции простым и веселым языком. Главное, чтобы информация оставалась неискаженной», — заявил депутат Виталий Милонов в эфире телеканала ТВЦ.
- Первый раздел книги называется «Базовый вайб страны» и соответствует главе «Основы конституционного строя». В первой статье говорится: "Россия — это типа большой единый сервер, где все работает по правилам демократии, закона и уважения, а не как в Fortnite».
- Вторая статья превращена в раздел «Человек-ГГ», где права и свободы граждан объявлены «имбой», а государство — обязанным беречь человека «как легендарный лут», следить, «чтобы никто не токсил и не ломал твою психику», при этом подчеркивается, что гражданин «не NPC».
- Третья статья имеет название "Народ — это сигма". В ней говорится, что "все крутые решения в стране идут от народа". Также жителей и власть сравнили с заказчиком и подрядчиком.
В книге используются устойчивые интернет-термины: парламент назван «крафтерами законов», правительство — «админами», государственный гимн — «главным треком», глава государства — «главным сигмой РФ». При этом оглавление и структура следуют классическому тексту Конституции, а многие элементы молодежного сленга, по наблюдению журналистов, уже сами успели устареть.
