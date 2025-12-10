«Известия»: долги россиян по кредитам выросли до 38 триллионов рублей

Долги выросли рекордно с сентября 2024-го года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Долги россиян по кредитам в октябре 2025 года выросли на 335 млрд рублей и достигли 38,3 трлн. Это максимальный месячный прирост портфеля займов населения за последний год. Рост состоялся на фоне все еще высокой ключевой ставки ЦБ и ожиданий ужесточения условий льготной ипотеки. Информация об этом следует из статистики Банка России.

«Это связано с накопленным отложенным спросом — пока ЦБ держал ключевую на рекордно высоком уровне», — говорится в публикации. Информацию приводит «Известия» Отмечается, что 24 октября совет директоров регулятора сократил ставку лишь с 17 до 16,5% годовых, однако этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать рост новых кредитов.

Дополнительным фактором стало смягчение регуляторных требований к банкам. С 1 сентября для финансовых организаций снизились надбавки к коэффициентам риска по высокорискованным потребительским займам. Это удешевило для банков выдачу таких кредитов и поддержало предложение на рынке розничного кредитования.

Основной вклад в октябрьский скачок дали ипотечные кредиты. Из общей суммы прироста долга населения в 335 млрд рублей 289 млрд пришлись на обеспеченные ипотекой займы, привел оценку управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, особенно заметный интерес граждан был к семейной ипотеке из ‑за обсуждаемого ограничения программы, в том числе возможности оформить только один льготный кредит на семью и потенциального ужесточения других параметров.

При этом, по данным Банка России, с января по октябрь 2025 года совокупный объем долгов граждан вырос лишь на 1,49 трлн рублей. Это минимальное расширение портфеля розничных кредитов за аналогичные периоды за последние восемь лет, отмечает издание. Экономисты, на которых ссылаются «Известия», указывают, что октябрьский скачок может носить разовый характер и отражает реакцию домохозяйств на ожидания изменения условий ипотеки и процентных ставок.