ВЦИОМ: россиянки выделили качества идеального мужчины

Россиянки все выше ценят духовные качества человека

Все больше россиянок при выборе спутника жизни ориентируются не на материальное благополучие, а на личные качества и внутреннее состояние мужчины. Согласно результатам опросов, на первый план выходят нравственность, заботливое отношение, эмоциональная устойчивость и способность быть надежным партнером, тогда как социальный статус и уровень дохода перестают быть определяющими.

«Исследование ВЦИОМа, проведенное в 2024 году, фиксирует перелом в общественных представлениях о том, какие мужские качества ценятся больше. Сами женщины чаще называют нравственные качества — надежность, честность, верность, ответственность и порядочность... В другом исследовании центра, от 2025 года, выяснилось, что для многих женщин внешность и статус отходят на второй план по сравнению с базовым ощущением человеческой порядочности. Это подтверждает тенденцию: образ „идеального“ сдвигается в сторону моральной и психологической устойчивости, а не внешней эффектности», — пишет газета «Известия.»

Отдельный аспект — повседневная жизнь и бытовое поведение, отмечает газета. Согласно опросу, проведенному дейтинг-сервисом Mamba, 78% женщин рассматривают чистоплотность как ключевой критерий при выборе партнера. Для многих участниц исследования приятный запах, ухоженный внешний вид и опрятность оказываются не менее важными, чем профессиональные достижения или имущественное положение. При этом наличие недвижимости или автомобиля сохраняет значимость, но уже не воспринимается как решающий и единственный приоритет.

