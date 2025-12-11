Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Жители России жалуются на сбои в Telegram

11 декабря 2025 в 06:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россияне завалили сервисы мониторинга жалобами на работу Telegram

Россияне завалили сервисы мониторинга жалобами на работу Telegram

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители нескольких регионов России жалуются  на массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщают пользователи на профильных площадках, отслеживающих доступность интернет-сервисов.

По данным платформы DownDetector, перестали загружаться как мобильное приложение, так и веб-версия сайта Telegram. Причины сбоев остаются неизвестными.

Днем ранее, 10 декабря, россияне уже фиксировали продолжительные сбои в работе мессенджера Telegram. В течение суток поступило 528 жалоб от пользователей на некорректную работу приложения. Тогда при отправке и загрузке медиафайлов возникали серьезные затруднения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал