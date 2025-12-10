Белый дом запустил сайт по продаже гражданства за 1 млн долларов
Карты Трампа продаются в золотом и платиновом варианте
Белый дом запустил специальный сайт по покупке гражданства США для состоятельных иностранцев. Сервис предлагает оформить «золотую карту Трампа», дающую постоянный вид на жительство за один миллион долларов и заплатить еще 15 тысяч долларов за подачу заявки, эту сумму удержат в случае отрицательного ответа. Об этом сообщает Белый дом.
«Сбор за услуги министерства внутренней безопасности — 15 тысяч долларов. После проверки и взноса в один миллион долларов получите резидентство в рекордные сроки с „Золотой картой Трампа“, — гласит информация на сайте.
Согласно данным сервиса, поучаствовать в программе может любой желающий. Обработка запроса займет несколько недель. Сами сборы предлагается считать «подарками». Также сообщается, что в скором времени появится вариант с «платиновой картой Трампа», которая позволит получить право проживать в США до 270 дней без необходимости платить налоги. Эта услуга обойдется в пять миллионов долларов.
