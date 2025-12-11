Более 30 беспилотников сбили в Московской области за ночь
Ночью над Московским регионом отразили атаку более тридцати беспилотников
11 декабря 2025 в 05:16
ВС РФ ликвидируют БПЛА над небом Московской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ночью Московский регион подвергся атаке украинскими дронами. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
За четыре часа было уничтожено 31 беспилотник, пытавшихся прорваться к столице. Силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность с 23:41 по московскому времени.
