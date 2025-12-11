Логотип РИА URA.RU
Более 30 беспилотников сбили в Московской области за ночь

Ночью над Московским регионом отразили атаку более тридцати беспилотников
11 декабря 2025 в 05:16
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью Московский регион подвергся атаке украинскими дронами. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

За четыре часа было уничтожено 31 беспилотник, пытавшихся прорваться к столице. Силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность с 23:41 по московскому времени.

