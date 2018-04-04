20:55 04 апреля 2018 0

Режиссер пожаловался на жизнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми прошла творческая встреча автора «Левиафана» режиссера Андрея Звягинцева. Он пожаловался на жизнь и рассказал, как надо творить искусство.

«В 2000 году мне исполнилось 36 лет. Именно тогда я решил для себя: все, моя жизнь закончена. У меня нет ни-че-го. 36 лет. Десять лет тому назад я окончил театральный вуз, не пошел в театр. Искал себя, мыкался по Москве. <… > Я дал себе слово, что сейчас я сниму рекламный ролик и все, что я получу, весь гонорар вложу в свою картину», — цитирует режиссера 59.ru.

По словам Звягинцева, именно в этот период он и собрал материал для своих нашумевших фильмов. Все это он использует теперь, чтобы дать зрителю, как он выразился, «острую пишу для размышлений». Что касается самого искусства, то по мнению режиссера, это в первую очередь вопрос самоотдачи. «Есть такая поговорка: сначала ты работаешь на свой авторитет, потом авторитет начинает работать на тебя. В связи c этим нужно просто отдать свою кровь. Другого пути у дебютанта нет. Сейчас есть масса возможностей — люди снимают на айфоны, причем видео получается высокого качества. Уже можно делать кино самостоятельно», — рассказал Звягинцев.

После Перми режиссер планирует приехать в Екатеринбург. В Свердловской области творческая встреча с ним должна состояться 5 апреля.