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Главные новости Ямала
07:55  05 апреля 2018 0

Санврачи Ямала подсчитали, сколько раз животные кусали людей

Лоси, косули, волки, лисы, олень, млекопитающие, лесные животные, рога, олень в упряжке, дикая природа
Северные олени также могут болеть бешенствомФото: pixabay.com

Только за первые два месяца текущего года на Ямале от укусов животных пострадало 197 человек. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу. По счастью, ни в одном из случаев заражения человека опасными инфекциями не произошло.

Между тем, в минувшем, 2017 году на территории Ямала от укусов животными пострадало около 1216 человек. В 98,8 процентах случаев повреждения наносило домашнее животное. В трех случаях бешенство подтвердилось в лаборатории.

Зарегистрировано три случая подтвержденного бешенства среди диких и прирученных животных на территориях двух муниципальных образований в трех населенных пунктах. Источниками распространения вируса стали: бездомная собака, домашняя собака и… северный олень. Заражению бешенством подверглось три человека, им пришлось проставить курс профилактических прививок, следует из сообщения ведомства.

Медики отмечают: в последнее время в эпизоотический процесс все чаще вовлекаются сельскохозяйственные или домашние животные, что повышает риск инфицирования людей. Но наибольшую опасность для жителя Ямала все же представляют лисы и бездомные собаки.

Стоит помнить, что случаи бешенства распространены по всему миру, и при отсутствии профилактической антирабической помощи у больного животного или человека летальный исход практически неизбежен.

Александр Черноскутов
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