Санврачи Ямала подсчитали, сколько раз животные кусали людей

Только за первые два месяца текущего года на Ямале от укусов животных пострадало 197 человек. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу. По счастью, ни в одном из случаев заражения человека опасными инфекциями не произошло.
Между тем, в минувшем, 2017 году на территории Ямала от укусов животными пострадало около 1216 человек. В 98,8 процентах случаев повреждения наносило домашнее животное. В трех случаях бешенство подтвердилось в лаборатории.
Зарегистрировано три случая подтвержденного бешенства среди диких и прирученных животных на территориях двух муниципальных образований в трех населенных пунктах. Источниками распространения вируса стали: бездомная собака, домашняя собака и… северный олень. Заражению бешенством подверглось три человека, им пришлось проставить курс профилактических прививок, следует из сообщения ведомства.
Медики отмечают: в последнее время в эпизоотический процесс все чаще вовлекаются сельскохозяйственные или домашние животные, что повышает риск инфицирования людей. Но наибольшую опасность для жителя Ямала все же представляют лисы и бездомные собаки.
Стоит помнить, что случаи бешенства распространены по всему миру, и при отсутствии профилактической антирабической помощи у больного животного или человека летальный исход практически неизбежен.