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05 апреля 2018
04 апреля 2018
05:31  05 апреля 2018 0

Киев объявил о готовности обменять 23 россиян на заключенных в России украинцев

По словам Ирины Геращенко, Киев готов пойти на такой компромиссФОТО: Википедия, Vadim Chuprina

В ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске, украинские власти заявили о готовности передать Москве 23 россиян в обмен на украинцев, которые содержатся в тюрьмах России. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она заявила, что в вопросе освобождения заключенных — как из российских тюрем, так и из «оккупированных территорий» — Киев готов пойти на самый «широкий» компромисс, но только за исключением таких неприемлемых позиций, как например освобождение «беркутовцев». Помимо этого, на заседании обсудили ключевые вопросы, которые касаются безопасности и нарушения пасхального перемирия, передает «Коммерсант».

Как сообщал РБК, о готовности обменять граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах, Киев заявил в понедельник, 2 апреля. Тогда Геращенко отметила, что в ответ рассчитывает от России освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден три года назад за террористическую деятельность. Кроме того, в Киеве надеются на освобождение Александра Кольченко, получившего десять лет колонии за участие в террористическом сообществе и совершение теракта.

Александр Черноскутов
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