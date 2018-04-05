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05 апреля 2018
12:14  05 апреля 2018 0

Прецедент! Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который ушел воевать на стороне террористов

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, суд, белоносов владимир
Молодому человеку грозит реальный срок лишения свободы (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорчанин, который знал о том, что его знакомый решил примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, но не доложивший об этом в правоохранительные органы, отправится за решетку. Такой беспрецедентный в УрФО приговор будет вынесен Ханты-Мансийским районным судом ХМАО. Об этом 5 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, уроженец Таджикистана 1993 года рождения, Мадамин Исраилов, проживающий в Ханты-Мансийске, насмотрелся агитационных роликов в интернете и начал поддерживать связь с профессиональным вербовщиком запрещенной в РФ организации, а после и вовсе попытался примкнуть к террористам. «Совместными силами ФСБ и МВД удалось предотвратить попадание в ИГИЛ Исраилова, его задержали в аэропорту Баку, тем самым предотвратив его участие в террористических актах на территории Сирии», — комментирует инсайдер агентства.

Примечательно, что за решетку отправится не только Мадамин Исраилов, но и его друг, который знал о желании знакомого примкнуть к исламским радикалам, но не доложил об этом в правоохранительные органы.

«Поскольку суд признал Исраилова виновным по статье 208 УК РФ (Участие или организация незаконного вооружённого формирования) то его товарищ попадает под статью 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и ему грозит реальный срок лишения свободы», — добавляет инсайдер.

Получить комментарий Ханты-Мансийского районного суда на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок журналистов. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Игорь Волосин
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