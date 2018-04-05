Югорчанин, который знал о том, что его знакомый решил примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, но не доложивший об этом в правоохранительные органы, отправится за решетку. Такой беспрецедентный в УрФО приговор будет вынесен Ханты-Мансийским районным судом ХМАО. Об этом 5 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, уроженец Таджикистана 1993 года рождения, Мадамин Исраилов, проживающий в Ханты-Мансийске, насмотрелся агитационных роликов в интернете и начал поддерживать связь с профессиональным вербовщиком запрещенной в РФ организации, а после и вовсе попытался примкнуть к террористам. «Совместными силами ФСБ и МВД удалось предотвратить попадание в ИГИЛ Исраилова, его задержали в аэропорту Баку, тем самым предотвратив его участие в террористических актах на территории Сирии», — комментирует инсайдер агентства.
Примечательно, что за решетку отправится не только Мадамин Исраилов, но и его друг, который знал о желании знакомого примкнуть к исламским радикалам, но не доложил об этом в правоохранительные органы.
«Поскольку суд признал Исраилова виновным по статье 208 УК РФ (Участие или организация незаконного вооружённого формирования) то его товарищ попадает под статью 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и ему грозит реальный срок лишения свободы», — добавляет инсайдер.
Получить комментарий Ханты-Мансийского районного суда на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок журналистов. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.