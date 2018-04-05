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05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
17:10  05 апреля 2018 0

Курганский аэропорт за год сократил убытки в три раза

Аэропорт. Курган, аэропорт курган
В этом году аэропорт планирует выйти на прибыльФото: Игорь Меркулов © URA.RU

ОАО «Аэропорт Курган» по итогам 2017 года сработал с чистым убытком в размере 4 млн 48 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом, этот убыток в три раза меньше (в 2016 году — был 13,7 млн рублей), указано в годовом бухгалтерском отчете предприятия.

фото: скрин с годового отчета ОАО «Аэропорт «Курган»

Выручка аэропорта в прошлом году составила более 93 млн рублей, что также меньше, чем годом ранее (в 2016 году выручка была 130,5 млн рублей). При этом себестоимость продаж была меньше выручки (в 2016 году себестоимость продаж превысила выручку на 12 млн рублей).

В этом году аэропорт планирует выйти на прибыль. Как отметил его директор Дмитрий Коваленко, в первом квартале 2018 года пассажиропоток в аэропорту Кургана увеличился более чем на 50%. Напомним, с января этого года аэропорт планировал запустить второй рейс в Москву, однако планы сорвались. В расписании аэровокзала сейчас значится только один рейс в столицу, который выполняет компания «Ютейр». Кроме того, в этом году планируется обновить дизайн фасада аэровокзала в рамках реконструкции здания.

Анна Бояркина
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