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05 апреля 2018
22:16  05 апреля 2018 0

Мужчина впервые родил ребенка

Форум ОНФ
Малыш родился здоровымФото: Антон Белицкий © URA.RU

Финские врачи приняли роды у мужчины. Это первый случай, когда ребенка родил отец. Правда новоявленный папа сначала был женщиной, а затем сменил пол. Об этом сообщает издание Yle.

Новорожденный весит почти 4 килограмма, его рост 53 сантиметра. По словам отца, беременность прошла без проблем. Ребенок появился на свет двумя неделями позднее срока. «Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать», — пояснил роженец.

Самыми главными трудностями родителя и его партнера стали бюрократические препоны. Медицинские электронные системы в больнице отказывались принимать информацию о беременной с социальным идентификационным номером мужчины. Молодой отец процедуру смены пола прошел в 2016 году. В том же году он получил удостоверение личности как мужчина.

Как известно, первого мужчину, родившего ребенка, ждет премия в 1 $ млн, учрежденная завещанием Чарли Чаплина. Финн эту премию вряд ли получит, так как родился женщиной. Ранее в России впервые официально признали однополый союз двух мужчин. Россияне вступили в брак, находясь на территории Дании, где однополые браки разрешены. Обоим мужчинам поставили штамп в паспорте «состоит в браке».

Наталья Михалева
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