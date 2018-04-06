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06 апреля 2018
05 апреля 2018
05:44  06 апреля 2018 0

В МИД РФ обвинили Украину в попытке выкинуть Москву из «Нормандской четверки»

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, флаг донбасс, бронетехника
Действия властей Украины не способствуют урегулированию конфликта на юго-востоке страныФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Попытки проведения встречи «Нормандской четверки» без участия России не могут привести к урегулированию конфликта в Донбассе. По словам постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, лидеры стран ЕС устали от украинского кризиса, который год от года усугубляется неэффективной властью в Киеве.

Комментируя информацию о возможном проведении саммита в формате «ФРГ-Франция-Украина» в Берлине, Чижов отметил, что Москва не будет препятствовать переговорам в таком формате, но особого смысла в них не видит. «Саммит без России не может быть „нормандским“. Однако каждый волен встречаться с кем угодно. В Европе чувствуется растущая усталость от происходящего на Украине, а еще больше — от того, что там не происходит. Это касается не только ситуации в Донбассе, но и судьбы тех реформ, которые ЕС прописал Украине. Многие из них полностью или частично профинансированы ЕС, но ничего до сих пор не произошло», — цитируют российского дипломата «Известия».

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Точку зрения Чижова разделяет украинский политолог Михаил Погребинский. Он считает, что в Берлине лидеры ФРГ и Франции ждут от Петра Порошенко предложений по урегулированию конфликта в Донбассе. В том числе — через диалог с Москвой. В Киеве грядущие переговоры воспринимают как попытку создания европейской коалиции, которая будет с удвоенной силой давить на Россию.

«Без участия Москвы ничего решить там будет нельзя. И ничего экстраординарного ожидать от возможной встречи не приходится. Сейчас главный вопрос — это миротворцы. Россия и США (а значит, и Украина) стоят на абсолютно разных позициях. Компромисс возможен только в случае, если европейцы заставят Киев пойти на уступки», — добавил Погребинский.

«Нормандская четверка» — группа высокопоставленных представителей России, Франции, ФРГ и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно требовал признать Россию стороной конфликта и исключить из состава участников диалога. Москва обвинения категорически отрицает, отмечая, что военные действия в Луганской и Донецкой областях являются внутриукраинским конфликтом.

Сергей Макеев
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