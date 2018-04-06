Капитана крымского судна, задержанного Украиной, отпустили в зале суда

08:23 06 апреля 2018 0

Владимира Горбенко и экипаж судна задержали украинские пограничники Фото: скриншот видео

Капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко освободили в зале суда до основного разбирательства. Украинская сторона обвиняет его в нарушении порядка въезда-выезда на «оккупированную территорию Украины».

Избрание меры пресечения Горбенко перенесено. Из-за проблем со здоровьем из зала суда он отправился в больницу для проведения обследования и лечения, пишет портал «Ридус». «Мы получили первый успех. Судья удовлетворил наше ходатайство, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте», — рассказал адвокат капитана Александр Руденко. 36-часовой срок задержания Горбенко истек в четверг вечером, после чего Херсонский суд освободил его из-под ареста.

Украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с 10 гражданами России на борту 25 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Они заявили, что моряки «нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории» Крыма. Позже «Норд» отконвоировали в порт Бердянска и запретили экипажу покидать судно. Капитан «Норда» Владимир Горбенко рассказал, что за последние дни перенес два гипертонических криза, пишет «Федеральное агентство новостей». В Кремле по поводу этой ситуации заявили, что Россия будет продолжать отстаивать права своих моряков.