Второй по величине обломок Челябинского метеорита пытаются продать за 900 тысяч рублей. Южноуральский геолог-любитель Алексей Усенков выложил уникальный предмет на сайте объявлений.
«Метеорит второй по величине из частной коллекции, более крупные только в музее. Срочно [продаю]. Отличный способ вложения средств, отличный экземпляр для коллекции, уникальный образец для исследований, а кому и просто для понта в особняке поставить. Таких больше не будет!» — написал Алексей.
Известно, что подлинность метеорита установили ученые Челябинского Государственного университета. Вес осколка — 3,4 кг. Он уступает по массе лишь фрагменту, выставленному в экспозиции Челябинского Краеведческого музея. Его вес — около 600 килограммов. В пятилетнюю годовщину падения небесного болида работники музея впервые разрешили всем желающим потрогать руками болид.
Напомним, что метеорит упал в 2013 году в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Из-за звуковой волны выбило множество окон. От осколков пострадали 1613 человек. Ученые выяснили, что метеорит — ровесник Солнечной системы возрастом около 4,5 миллиарда лет. На Землю он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.