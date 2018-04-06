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Главные новости Челябинской области
10:43  06 апреля 2018 0

Обломок челябинского метеорита продают за миллион. «Поставить для понта в особняке». ФОТО

Осколок метеорита — второй по величинеСкриншот с сайта объявлений

Второй по величине обломок Челябинского метеорита пытаются продать за 900 тысяч рублей. Южноуральский геолог-любитель Алексей Усенков выложил уникальный предмет на сайте объявлений.

«Метеорит второй по величине из частной коллекции, более крупные только в музее. Срочно [продаю]. Отличный способ вложения средств, отличный экземпляр для коллекции, уникальный образец для исследований, а кому и просто для понта в особняке поставить. Таких больше не будет!» — написал Алексей.

Фото: скриншот с сайта объявлений

Известно, что подлинность метеорита установили ученые Челябинского Государственного университета. Вес осколка — 3,4 кг. Он уступает по массе лишь фрагменту, выставленному в экспозиции Челябинского Краеведческого музея. Его вес — около 600 килограммов. В пятилетнюю годовщину падения небесного болида работники музея впервые разрешили всем желающим потрогать руками болид.

Напомним, что метеорит упал в 2013 году в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Из-за звуковой волны выбило множество окон. От осколков пострадали 1613 человек. Ученые выяснили, что метеорит — ровесник Солнечной системы возрастом около 4,5 миллиарда лет. На Землю он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Павел Маркуш
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